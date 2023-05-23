Откуда берут волосы для пересадки на облысевшие места

13:17 2023-05-23

В 1952 году пластический хирург Норман Орентрейх вывел концепцию донорской доминанты. Он доказал, что волосы с висков и затылка наиболее стойкие генетически.

Они устойчивы к мужским гормонам, из-за дисбаланса которых возникает андрогенная алопеция. Именно она – причина 90% случаев облысения. 

Волосы на затылке растут густо, так что можно извлечь до 50% фолликулов без заметных следов. Это если выбрать бесшовный способ и высверливать отдельные графты.

Если же брать лоскуты, шрамы останутся. Но часто это меньшее из зол.

С тела так-же можно, но есть и НО:

Если на затылке фолликулов мало, берут волоски с тела. Но они чувствительны к мужским гормонам, и после пересадки могут выпасть через 2-3 года. 

Волосы с груди иногда пересаживают на бороду или на брови. На голову – с бороды, они вырастут более длинными, чем с других областей тела. 

Если из бороды уже нельзя взять нужное количество фолликулов для пересадки на голову (например, при повторной процедуре), забирают волосы из паховой области. Затем “в дело” идут руки, ноги, грудь. Но только если нет других вариантов. 

Такие волосы не вырастут слишком длинными. Поэтому их используют либо для заполнения макушки и затылка, либо для создания передней линии роста волос.

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    Чтобы конкурировать друг с другом, некоторые турецкие клиники вынуждены экономить на специалистах.

    В результате пациента консультирует опытный врач, а пересадку выполняют медсестры. Врач вмешивается только в крайнем случае. 

    Есть и черный рынок пересадки волос. Это нелегальные клиники, которые заманивают красивыми сайтами и низкими ценами.

    В итоге в лучшем случае придется повторять процедуру. В худшем – могут и заражение крови обеспечить. 

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