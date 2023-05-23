Откуда берут волосы для пересадки на облысевшие места

Они устойчивы к мужским гормонам, из-за дисбаланса которых возникает андрогенная алопеция. Именно она – причина 90% случаев облысения.

Волосы на затылке растут густо, так что можно извлечь до 50% фолликулов без заметных следов. Это если выбрать бесшовный способ и высверливать отдельные графты.

Если же брать лоскуты, шрамы останутся. Но часто это меньшее из зол.

С тела так-же можно, но есть и НО:

Если на затылке фолликулов мало, берут волоски с тела. Но они чувствительны к мужским гормонам, и после пересадки могут выпасть через 2-3 года.

Волосы с груди иногда пересаживают на бороду или на брови. На голову – с бороды, они вырастут более длинными, чем с других областей тела.

Если из бороды уже нельзя взять нужное количество фолликулов для пересадки на голову (например, при повторной процедуре), забирают волосы из паховой области. Затем “в дело” идут руки, ноги, грудь. Но только если нет других вариантов.

Такие волосы не вырастут слишком длинными. Поэтому их используют либо для заполнения макушки и затылка, либо для создания передней линии роста волос.