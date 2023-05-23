Модель в купальнике SI бросает вызов Victoria's Secret в провокационной фотосессии

Халикас отметила, что, хотя она получила ошеломляющий отклик от шокированных зрителей, "99 процентов были положительными".
Халикас отметила, что, хотя она получила ошеломляющий отклик от шокированных зрителей, "99 процентов были положительными".
Халикас сказала, что ухватилась бы за шанс стать частью усыпанного звездами подиума, чтобы помочь продемонстрировать разнообразие и инклюзивность.
Однако быть соблазнительной моделью сопряжено со своими трудностями. В ноябре Халикас и ее коллега-модель Алекса Джей заявили, что им было отказано во въезде в лос-Анджелесский клуб The Highlight Room из-за их размера. Представитель Tao Group Hospitality, материнской компании заведения, объявил в заявлении, что они "осведомлены об опыте Эллы и Алексы и активно взаимодействуют с ними для дальнейшего обсуждения инцидента".
"Мы всегда ценим отзывы о нашей деятельности и продолжаем работать над тем, как улучшить качество обслуживания наших гостей", - сказал тогда представитель компании. "Наша компания не терпит дискриминации любого рода".
Халикас заявила, что были моменты, когда фотограф на мероприятии не обращал на нее внимания в пользу более худых моделей. Она признала, что этот опыт может быть "унизительным".
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