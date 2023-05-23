Модель в купальнике SI бросает вызов Victoria's Secret в провокационной фотосессии

13:51 2023-05-23

Элла Халикас не дрогнула, когда ее попросили раздеться до нижнего белья и ангельских крыльев на улицах Западного Голливуда.

Халикас отметила, что, хотя она получила ошеломляющий отклик от шокированных зрителей, "99 процентов были положительными".

 

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    Халикас сказала, что ухватилась бы за шанс стать частью усыпанного звездами подиума, чтобы помочь продемонстрировать разнообразие и инклюзивность.

    Однако быть соблазнительной моделью сопряжено со своими трудностями. В ноябре Халикас и ее коллега-модель Алекса Джей заявили, что им было отказано во въезде в лос-Анджелесский клуб The Highlight Room из-за их размера. Представитель Tao Group Hospitality, материнской компании заведения, объявил в заявлении, что они "осведомлены об опыте Эллы и Алексы и активно взаимодействуют с ними для дальнейшего обсуждения инцидента".

    "Мы всегда ценим отзывы о нашей деятельности и продолжаем работать над тем, как улучшить качество обслуживания наших гостей", - сказал тогда представитель компании. "Наша компания не терпит дискриминации любого рода".

    Халикас заявила, что были моменты, когда фотограф на мероприятии не обращал на нее внимания в пользу более худых моделей. Она признала, что этот опыт может быть "унизительным".

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