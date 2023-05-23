Модель в купальнике SI бросает вызов Victoria's Secret в провокационной фотосессии

Халикас сказала, что ухватилась бы за шанс стать частью усыпанного звездами подиума, чтобы помочь продемонстрировать разнообразие и инклюзивность.

Однако быть соблазнительной моделью сопряжено со своими трудностями. В ноябре Халикас и ее коллега-модель Алекса Джей заявили, что им было отказано во въезде в лос-Анджелесский клуб The Highlight Room из-за их размера. Представитель Tao Group Hospitality, материнской компании заведения, объявил в заявлении, что они "осведомлены об опыте Эллы и Алексы и активно взаимодействуют с ними для дальнейшего обсуждения инцидента".

"Мы всегда ценим отзывы о нашей деятельности и продолжаем работать над тем, как улучшить качество обслуживания наших гостей", - сказал тогда представитель компании. "Наша компания не терпит дискриминации любого рода".

Халикас заявила, что были моменты, когда фотограф на мероприятии не обращал на нее внимания в пользу более худых моделей. Она признала, что этот опыт может быть "унизительным".