Санду: в случае приезда Путина в Молдавию его арестуют по решению МУС

13:58 2023-05-23

Майя Санду утверждает, что молдавские полицейские арестуют Владимира Путина, если он приедет в эту страну.

23 мая журналисты издания Euronews Romania взяли интервью у молдавского президента Майи Санду, которая публично заявила, что Владимир Путин будет арестован местными силовыми ведомствами в случае, если российский лидер окажется на территории Молдавии, поскольку решение об его аресте было принято Международным уголовным судом в Гааге, постановлениям которого Кишинёв подчиняется.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий песков ранее сообщал, что правительство России не подчиняется решениям МУС, а прокуратура РФ выдала ордера на арест лидеров данной организации.