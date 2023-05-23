Дачный эксперт рассказал, что делать, если помидоры атакует вершинная гниль: три полезных совета

Если меры не принимаются быстро, гниль охватывает весь плод и перекидывается на другие томаты. Урожай будет под угрозой.

Перво-наперво нужно поскорее снять поврежденные томаты с куста. В пищу их нельзя, значит, идут просто на выброс. Спасти помидоры нельзя, а вот заразу они будут разносить и дальше.

Второе дело - хороший полив, обильный. Часто гниль на помидорах появляется от недостатка влаги.

Когда земля пересушена, воду растение добывает доступным для него способом - вытягивает из плодов. От этого они, разумеется, начинают болеть. Отсюда и гниль верхушек.

Вывод: поливаем растения регулярно и обильно, не допуская пересыхания.

Третья причина, которая приводит к загниванию плодов, - недостаточное содержание кальция в плодах или грунте. Это легко решаемо, просто берем нужное удобрение и вносим по инструкции.

Подходящее средство - кальциевая селитра. Соблюдаем рекомендации и не нарушаем дозировку.