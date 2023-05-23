Бывалый садовод посоветовал майское удобрение для малинника, чтобы ягоды росли по 10 г и больше

Помимо общих требований по уходу, которых никто не отменял, для получения достойного урожая надо продумывать полезное "меню" для растения.

Рассказываем, как добиться от малины максимально крупных ягод, таких вкусных, которые тают во рту.

Подкормку можно давать еще осенью, когда под куст высыпается по 3 ведра полезной почвосмеси (перегной/торф) и добавляется 100 г мочевины.

Что делаем в мае? Даем каждому растению одну лопату коровьего навоза, добавив к нему столовую ложку мочевины. Навоз перед внесением нужно разбавить в 10 л воды.

Процедуру завершаем рыхлением. Удобрение помогает оживить и укрепить вялые побеги куста и привести его к обильному качественному урожаю.

Кроме того, не забываем про поливы. Если лето нежаркое, то не нужно активно увлажнять растение. Если дождей долго нет, проверяем землю, увлажняем по мере необходимости.

В мае нужно провести обрезку самых тонких веточек, чтобы они зря не тратили силы растения. Можно оставить всего 7-8 побегов.

Если вы только высадили малину на даче, делайте большое расстояние между кустами, более полутора метров между рядами и около метра между самими растениями.

В одну лунку сажаем только по одному экземпляру.

Важно выбрать подходящий сорт, чтобы получить настоящие крупные ягоды. Не все кусты могут дать урожай, где плод завесит от 10 г и больше.

При правильном выборе сорта, хорошей подкормке и соответствующем уходе, ягоды действительно порадуют своим крупным размером и сладостью.