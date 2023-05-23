Запрет на нафталин: почему он был введен при Горбачеве

Нафталин – вещество, в природе вырабатываемое термитами для отпугивания от своих жилищ других насекомых. В мире людей его производят из каменноугольной смолы либо нефти. Впервые нафталин синтезировали еще в 19-м столетии, и с тех пор стали активно использовать в быту.

Чаще всего это вещество применяли в качестве средства от моли. В Советском Союзе нафталин продавали в хозмагах в виде шариков, которые раскладывались в шкафах и на антресолях, уточняет Рамблер.

Главным минус этого вещества - резкий запах, благодаря которому в доме не заводились вредные насекомые. Но это не самое большое отрицательное качество вещества: на самом деле он особо не вредил бабочкам и их личинкам.

Со временем моль также вырабатывала устойчивость к аромату нафталина и не боялась его. Но запретом к продаже вещества стала, конечно же, не его малая эффективность.

Еще в 1988 году Минздрав СССР решил запретить продажу нафталиновых средств. Дело в том, что нафталин признали канцерогеном. При контакте с его парами у людей появлялись головные боли, кашель, тошнота, рвота, слезы, диарея и даже судороги. Все это - признаки отравления. Но и это не самое страшное: нафталин, как выяснилось, может разрушать клетки крови - эритроциты.

Как установили ученые Комитета по канцерогенным веществам при Минздраве Советского Союза, нафталин провоцирует развитие онкологических заболеваний. Особенно это касается людей, которые долго контактировали с веществом.

Именно для безопасности и сохранения здоровья Минздрав СССР и внес нафталин в список канцерогенов.

К слову, Международное агентство по изучению рака тоже относит нафталин к канцерогенам, которые способны вызывать рак.