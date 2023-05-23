Мышам не место на участке: как избавить дачу от этого грызуна

Что делать, если территорию участка атакуют грызуны? По словам автора канала "Огород в радость" на платформе Дзен, самый распространенный способ - использование протравленного зерна.

Его нужно разбросать в местах, где видели грызунов - в сарайчиках, под навесами и так далее.

Мышей и крыс также можно отпугнуть с помощью жженой резины. Для этого поджечь старые куски шины, а пепел и обгоревшие куски подложить в места предположительного обитания, возле нор.

Грызуны не переносят этот запах и сразу покинут территорию участка. К слову, мыши и крысы не любят и запах ромашки, полевой мяты. Эти растения можно высушить и разложить в разных местах. Такой же эффект дают полынь или пижма.

Есть и радикальный метод борьбы - использование биопрепаратов, содержащих бактерию, которая вызывает заболевание мышей и крыс.

Для человека она не патогенна, а мышь или крыса, съев препарат, заражается этими бактериями, а потом заражает и колонию мышей. В итоге все погибают.