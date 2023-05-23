Житель Островца хотел купить iPhone, но в итоге потерял 1 700 BYN

В УВД Гродненского облисполкома уточнили, что мужчину привлекла выгодная цена, положительные отзывы, яркие картинки и тысячи подписчиков.

В ходе переписки с продавцом житель потерпевший перечислил денежные средства в размере 1 700 BYN на указанный мошенником банковский счет.

Оговоренное время прошло, но iPhone жителю Островца так никто и не доставил, а связь с лжепродавцом прекратилась, после чего мужчина обратился за помощью в Островецкий РОВД.

Отмечается, что в настоящее время личность продавца устанавливается.

По факту произошедшего Островецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».