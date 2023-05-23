Знающий цветовод раскрыл секрет длительного цветения пионов до самой осени

Секретный способ заключается в особой подкормке с простейшим ингредиентом. Разберемся сначала, почему некоторые пионы быстро увядают и рано прекращают цветение.

Некоторые могут вообще не распускаться или дают хилые, скудные цветки.

Первая причина такого явления - нехватка питания в грунте и недостаток воды. Растения слабеют, не могут сопротивляться болезням, вредителям, стрессам.

Важные элементы для полноценного питания пионов: азот, фосфор, калий.

Они отвечают за уверенный рост кустов, наращивание зелени, "самочувствие" растений в целом и конечно за пышность цветения.

Рассказываем несколько простых правил, помогающих пионам оставаться в цвету до самой осени.

Выбираем нужный сорт, который способен к долгому цветению и подходит к региону выращивания и к типу почвы.

Заботимся о достаточном освещении, место выбираем такое, где пионам будет хватать солнечных лучей. Грядка должна находиться на участке, где хорошо циркулирует воздух, но нет сквозняков.

Обязательно боремся с сорняками, удаляем отцветшие бутоны, засохшие листья. Ведем бой с вредителями, предотвращаем болезни.

И, наконец, правильно удобряем. Для этого понадобится обычная сода. Она раскисляет почву, служит средством обеззараживания для растений, создает условия для пышного долгого цветения.

Приготовим такой раствор для подкормки: ведро в 10 литров наполняем водой, всыпаем ложку столовую соды. Применяем раствор для опрыскивания пионов.

Обрабатывать таким образом цветы можно с интервалом в 14 дней.

Начинать можно с мая, завершаем обработки ближе к осени.