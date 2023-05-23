Билл Гейтс уверен, что ИИ станет таким мощным, что людям не понадобится поисковики

В своей речи на AI Forward в Сан-Франциско, Гейтс отметил, что ведущие компании, занимающиеся искусственным интеллектом, скорее всего, создадут персонального цифрового агента, который устранит потребность в популярных поисковиках.

«Кто бы ни выиграл личного агента, это большая вещь, потому что вы никогда больше не зайдете на сайт поиска, вы никогда не зайдете на сайт продуктивности, вы никогда больше не зайдете на Amazon», — подчеркнул он.

По сообщению CNBC, один из способов, которым такой агент мог бы выполнять задачи, позволяющие сэкономить время, — помочь им «прочитать то, на что у вас нет времени».

Гейтс добавил, что он надеется, что Microsoft будет участвовать в разработке такого рода технологий, но существует также 50-процентная вероятность того, что будущим лидером в области ИИ станет технологический стартап.