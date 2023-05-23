Желтые листья перца указывают на проблемы у растения

Перец - довольно капризная культура. Если его листья пожелтели, значит, явно есть проблемы.

Желтизна листьев перца может быть связана с его неправильным поливом. Поливать молодые саженцы нужно не менее трех раз в неделю, а взрослым растениям хватает двух поливов в неделю.

Нельзя использовать для полива только что набранную водопроводную воду - ей обязательно нужно дать отстояться. Идеальной для полива перцев является дождевая вода.

Перечные листья могут пожелтеть от недостатка питательных веществ. При нехватке калия желтеют нижние листочки, а если первым меняется цвет прожилок на листьях, значит, растению не хватает азота.

Пожелтение края листьев говорит о необходимости подкормки растения магнием и железом.

Листья перца желтеют еще и от недостатка солнечного света, а также в результате поражения паутинным клещом или тлей.