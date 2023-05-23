По данным ЕС, Польша уже обучает украинских пилотов истребителей

«В нескольких странах началась подготовка пилотов для машин F-16», — сказал Боррелл в кулуарах встречи министров обороны ЕС в Брюсселе.

В качестве примера он привел Польшу. Министерство обороны в Варшаве пока не прокомментировало это заявление.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила в Брюсселе, что ее страна является частью трансатлантической коалиции истребителей, которая будет обучать украинских пилотов, а также может поставить Киеву истребители F-16 в качестве «следующего шага».

По словам Оллонгрен, после того, как Вашингтон даст зеленый свет, Нидерланды смогут «работать с Данией, Бельгией, Великобританией и другими союзниками» в Европе.