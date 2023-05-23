Принц Гарри проиграл суд по оплате услуг безопасности полицией

Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган лишились защиты правоохранительных органов, предоставленной им за счет британского налогоплательщика, после того, как в 2020 году решили покинуть королевскую семью.

«Сассексы», обосновавшиеся со своими двумя детьми в Калифорнии, пользуются частной защитой в Соединенных Штатах.

Но Гарри утверждает, что служба безопасности не может иметь доступа к данным, необходимых для обеспечения безопасности его семьи на британской земле.

Поэтому Гарри предложил взять на себя расходы по его безопасности, понесенные полицией и обратился в суд, чтобы оспорить отказ, против которого выступило Министерство внутренних дел.

Но во вторник судья закрыл дверь в суд, отклонив доводы принца по нескольким пунктам.