Французские фермеры «обижены» рекомендацией сократить поголовье скота из-за климата

17:47 2023-05-23

Заводчики считают рекомендацию Счетной палаты «определить стратегию сокращения» поголовья крупного рогатого скота, чтобы уменьшить углеродный след Франции, «настоящей болью».

«Нас особенно раздражает судебный процесс против французской селекции», — считает глава FNSEA Арно Руссо.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн представила сокращение выбросов парниковых газов, которое должно быть достигнуто во всех секторах к 2030 году.

Счетная палата рекомендовала в отчете «определить и обнародовать стратегию сокращения» поголовья крупного рогатого скота с учетом климата Франции.
На животноводство приходится 11,8% выбросов во Франции.

Коровы, переваривая пищу, естественным образом производят метан, газ с очень сильным согревающим эффектом.

Профсоюз большинства FNSEA защищает «разведение, коррелированное с рынком, потребностями потребления, и на данном этапе спад практически отсутствует».

В то же время национальное производство красного мяса уже упало из-за остановки деятельности (-10% молочных и мясных коров за шесть лет), а импорт увеличивается.