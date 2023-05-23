Пелагея выступит в Белграде бесплатно после отмены ее концертов

Пелагея выступит с концертом в центре сербской столицы 4 июня.

Центр науки и культуры "Русский дом" в Белграде информирует, что билеты на культурное событие не нужны, так как певица выступит бесплатно.

В анонсе жителей Белграда зазывают на мероприятие, называя Пелагею "самой большой звездой и обладательницей самого красивого голоса русской народной музыки".

Напомним, что концерты певицы, приуроченные к Дню Победы (9 и 10 мая), не состоялись из-за стрельбы в Белграде, Младеноваце и селе Дубона 3 и 4 мая.