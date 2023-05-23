Дачный эксперт указал причины, из-за которых ягоды клубники растут мелкими, безвкусными

Самое главное, что нужно запомнить, собираясь выращивать клубнику и любую другую огородную культуру, заключается в следующем: не ждите, пока случится беда, пытайтесь ее предотвратить.

Опережающие меры всегда очень эффективны и гарантируют отличный урожай почти на 100 процентов.

Что же мы делаем не так, когда получаем скудный и неказистый результат после выращивания клубники?

Ошибки при посадке

Проблемы возникают при загущенных посадках, тогда повышается риск заболеваний, распространения вредителей, растения конкурируют за питание.

Проблемы с поливом

Золотое правило - умеренность во всем. Избегаем высыхания грядок и не заливаем растения, тогда все будет хорошо.

Иначе плоды сохнут, становятся жесткими, безвкусными или водянистыми, появляются гнили, размножается грибок, возникают другие инфекции.

Как удобрять

Соблюдаем строгую дозировку, лучше дать меньше, чем переборщить.

Не слишком стремимся к народным рецептам, лучше добавлять сбалансированные подкормки, придерживаясь нормы и графика.

Если с дозами что-то будет не так, ягод будет мало, а вот листва разрастется не на шутку.

Вредители

Самый опасный тип - долгоносик, он есть все части растения, начиная от побегов, заканчивая плодами. Проводим профилактику и соблюдаем требования севооборота.

Кислород

Это обязательное условия нормального функционирования корней. Если корни здоровы, урожай тоже будет хорошим.

Чтобы кислорода хватало, обязательно делаем рыхление на регулярной основе, бережно обходя корешки.