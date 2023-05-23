Опытный огородник назвал народные средства, эффективные против тли и колордаских жуков

Пожалуй, тля и колорадские жуки мешают дачникам нормально растить овощи больше других вредителей.
Это самые распространенные враги огородных культур, как их извести, знают дачники-старожилы.
Настой из луковой шелухи
Готовим средство для опрыскиваний: на 1 кг шелухи берем 3 литра воды, причем теплой. Настой должен находиться в темноте двое суток. В итоге имеем концентрат, который надо разбавлять.
Соблюдаем пропорцию 1:2, добавляем в средство немного жидкого хозяйственного мыла. Вот и все, теперь приступаем к обработке.
Раствор с горчицей
Порошок из горчицы подходит для уничтожения самых разных вредителей. Готовим средство: на литр воды добавляем 100 г порошка, туда же чуточку хозяйственного мыла в жидком виде.
Не нужно тратить время для настаивания, раствор можно применять сразу. Обрабатываем с помощью распылителя.
Березовый деготь
Готовим простое средство: на 10 л воды берем 100 г березового дегтя. Распыляем на пораженные растения. Делаем частые обработки - раз в три дня.
Действенный инсектицид
Если уж совсем дело плохо, нужен сильный препарат. Таковым является Corado+Panem.
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