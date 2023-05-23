Садовод с опытом объяснил, как помочь капусте, если атакуют гусеницы

19:28 2023-05-23

У каждой овощной культуры свой специфический враг, который досаждает ей больше других. Если у картошки это колорадский жук, у помидоров - фитофтора, у клубники гниль, то у капусты это, конечно, будет гусеница.

Никто так не мучает капусту, как гусеницы. Особенно это касается белокочанной капусты, самой распространенной.

Можно протравить гусениц, которые губят будущий урожай, сильной химией. Но тогда вместе с вредителем вы погубите и кочаны, они станут непригодны в пищу из-за токсинов.

В таком случае бывалые огородники прибегают к народной мудрости, накопленной десятилетиями.

Профилактические меры - это лучший вариант защиты. Для этого помните про правила севооборота, грамотно выбирайте соседей для капусты.

Если все-таки беда пришла в ваш огород, попробуйте этот простой и эффективный раствор. Его огородники применяют уже не один год и всегда успешно.

Это дешевое средство, совсем не представляющее угрозы для растения, экологии и дачников. Однако по эффективности оно не уступает химическим магазинным препаратам.

Компоненты очень простые - хозяйственное мыло, вода, древесная зола.

Берем пол кило золы, смешиваем со стружкой из половины куска мыла, вливаем 10 л воды. Мыло, натертое на терку, хорошо растворяется в воде.

Когда все размешали, делаем настой в течение двух суток. Готовится настой при комнатной температуре. После этого процеживаем, опрыскиваем по листьям.

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