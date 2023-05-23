Nature Sustainability: к 2100 году в зоне экстремальной жары окажется пятая часть населения Земли

К 2100 году температура поверхности Земли может подняться на 2,7 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Более 2 млн человек окажутся за пределами зоны климатического комфорта. Страны с наибольшим количеством людей, столкнувшихся со смертельной жарой в этом сценарии, — это Индия (600 млн), Нигерия (300 млн), Индонезия (100 млн), а также Филиппины и Пакистан (по 80 млн каждая).

Ограничение глобального потепления на уровне 1,5 °C, установленном Парижским соглашением по климату в 2015 году, резко сократит число тех, кто подвергается риску, до менее чем полумиллиарда. Это около 5% от 9,5 миллиардов человек, которые, вероятно, будут населять планету через шесть или семь десятилетий.

На сегодняшний день потепление чуть менее 1,2°C уже увеличило интенсивность или продолжительность периодов сильной жары, засух и лесных пожаров сверх того, что могло бы произойти, если бы не углеродное загрязнение, образующееся в результате сжигания ископаемого топлива и лесов.

Последние восемь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.