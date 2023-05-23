Билл Гейтс Amazon и Google столкнулись с серьезной угрозой из-за искусственного интеллекта

По его словам, компания, которая в итоге выиграет гонку ИИ, сделает это за счет разработки персонального цифрового помощника.

Гейтс утверждает, что люди, у которых будет доступ к таком помощнику, больше никогда не зайдут на сайт поисковой системы.

Этот ИИ-помощник, который еще не находится в стадии открытой разработки, будет способен предвидеть потребности человека и выполнять задачи, на которые у пользователей нет времени, например чтение.

Однако Гейтс добавил, что мы далеки от того, чтобы увидеть этого цифрового суперпомощника в любом виде регулярного массового использования.