Билл Гейтс Amazon и Google столкнулись с серьезной угрозой из-за искусственного интеллекта

20:25 2023-05-23

Во время AI Forward 2023 Билл Гейтс заявил, что Amazon и Google столкнулись с серьезной угрозой из-за искусственного интеллекта.

По его словам, компания, которая в итоге выиграет гонку ИИ, сделает это за счет разработки персонального цифрового помощника.

Гейтс утверждает, что люди, у которых будет доступ к таком помощнику, больше никогда не зайдут на сайт поисковой системы.

Этот ИИ-помощник, который еще не находится в стадии открытой разработки, будет способен предвидеть потребности человека и выполнять задачи, на которые у пользователей нет времени, например чтение. 

Однако Гейтс добавил, что мы далеки от того, чтобы увидеть этого цифрового суперпомощника в любом виде регулярного массового использования. 