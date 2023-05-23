В США подросток попытался надеть почти 6 кг одежды, чтобы не платить за багаж в самолете

Но авиакомпания Jetstar Airways оштрафовала девушку за эти действия на 40 долларов.

Девушка возвращалась с подругой в Аделаиду из Австралии, и их багаж весил больше допустимой нормы.

Тогда они решили надеть на себя все футболки и куртки. В багаже Окампо остались только носки и пара обуви.

Сотрудники авиакомпании предложили девушкам два варианта: они платят за перевес багажа или их снимают с рейса. Они согласились на штраф.

Девушки утверждают, что летали этой авиакомпанией и раньше, но никто никогда не взвешивал их багаж.