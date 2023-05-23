Мужчина купил бутылку вина за 250 долларов в 1970-х годах, а сейчас продал ее более чем за 100 000 долларов

Полсон купил бутылку Domaine de la Romanée-Conti La Tâche в 1970-х годах и десятилетиями хранил ее нераспечатанной в картонной коробке в своем подвале.

Первоначально Полсон купил бутылку 1971 года за 250 долларов, что сегодня эквивалентно 1889 долларам с поправкой на инфляцию.

Мужчина говорит, что оставил бутылку в своем подвале и забыл о ней. Бутылка - это Иеровоам, также известная как двойной магнум, что эквивалентно четырем стандартным бутылкам вина.

По данным Bonhams Skinner, ежегодно производится около 1300 ящиков La Tâche, подавляющее большинство из которых составляют стандартные бутылки объемом 750 мл. Было изготовлено очень мало 3-литровых бутылок, а качество самого вина считается исключительным.

Сын Полсона нашел статью о том, что Bonhams Skinner продавал аналогичную бутылку La Tâche 1971 года за 81 250 долларов в октябре 2022 года.

В итоге бутылка была продана за 106 250 долларов.