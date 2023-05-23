Самые ядовитые части курицы, которые нельзя есть: врачи дали неожиданный совет

Но в некоторых ее частях содержится огромное количество паразитов. Лидер в этом отношении – куриные легкие.

Даже после обработки высокой температурой многие бактерии не погибают. Они попадают в организм человека и создают риск для здоровья.

На куриной гузке тоже очень много вредоносных микроорганизмов. Эту часть тушки лучше употреблять пореже или вообще отказаться от нее.

В куриной голове накапливаются вредные вещества, которые ест курица. При попадании в организм они негативное влияют на его системы.