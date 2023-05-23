Самые ядовитые части курицы, которые нельзя есть: врачи дали неожиданный совет

Но в некоторых ее частях содержится огромное количество паразитов. Лидер в этом отношении – куриные легкие.
Даже после обработки высокой температурой многие бактерии не погибают. Они попадают в организм человека и создают риск для здоровья.
На куриной гузке тоже очень много вредоносных микроорганизмов. Эту часть тушки лучше употреблять пореже или вообще отказаться от нее.
В куриной голове накапливаются вредные вещества, которые ест курица. При попадании в организм они негативное влияют на его системы.
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