Дачный эксперт раскрыл секрет бесплатной подкормки для необычайно сладкой клубники

Важную роль здесь играют подкормки, причем не химические средства, натуральные, приготовленные по деревенским рецептам.

Опытные садоводы используют для этой цели бесплатные компоненты, которыми пользовались еще их бабушки и получали при этом прекрасный урожай.

Для приготовления подкормки, после которой клубника станет очень сладкой, нужны всего два компонента: древесная зола и чайная заварка.

Все это раскладывают на клубничной грядке. Заварку можно также высушить и использовать для мульчирования почвы.