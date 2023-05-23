Опытные дачники не советуют выбрасывать ботву свеклы и моркови: вот как ее можно использовать

22:17 2023-05-23

Ботву свеклы и моркови не стоит выбрасывать, ей можно найти полезное применение, и даже не одно.

Свекольные листья долго сохраняют мягкость, из них можно готовить борщи, салаты и другие блюда. С жесткой морковной ботвой поступают иначе: отдают на корм скоту.

Но у ботвы этих растений есть важное отличие от картофельной и томатной. В ней не живут вредители и бактерии, вызывающие болезни.

Ботву можно закапывать в грядки после сбора урожая, она обогатит землю калием, магнием и азотом.

Также ботвой можно накрывать грядки с клубникой и клумбы с цветами на зиму. А если все это неактуально, можно просто отправить зелень в компостную яму.

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