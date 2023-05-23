Дачный эксперт рассказал, как полностью уничтожить личинки майского жука и защитить от них картофель

Самки откладывают яйца в землю в мае, и через несколько недель из них появляются личинки. Это самое подходящее время начать борьбу с ними.

Даже у тех дачников, которые категорически не согласны на использование химических инсектицидов, есть сразу несколько способов уничтожить личинки майского жука.

Можно полить картофель настоем из натертого чеснока, залитого водой. Такой состав настаивают несколько часов, а затем процеживают.

Проверенное средство – настой пырея, который готовится по тому же принципу. И от сорняка избавитесь, и вредителя уничтожите. Аналогичные настои можно приготовить из лука или реейника.