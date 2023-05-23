Дачники объяснили, почему обязательно нужно посадить в огороде щавель: не для еды

Но это далеко не все его преимущества. Не все дачники знают, что щавель можно использовать, чтобы не допустить разрастания малинника на участке.

Кусты малины пытаются занять все доступное пространство. Но они никогда не выйдут за границу, по которой посажен щавель.

Интересный вариант использования щавеля – это очистка кожи рук. Если вам знакомы трудновыводимые пятка после работы в огороде или сбора черники, то щавель станет настоящим спасением.

Нужно просто сорвать несколько листьев, смять их и натереть ими руки. Исчезнут даже въевшиеся пятна, например, от ботвы томатов.