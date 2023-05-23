Вся тля моментально исчезнет с томатов и больше не вернется: для обработки нужен раствор из одного ингредиента

Не стоит рисковать урожаем и отказываться от экологичных овощей, ведь можно использовать старый проверенный рецепт.

В нем всего один ингредиент – дешевое дегтярное мыло. Правда, потребуется еще вода для приготовления раствора.

Приготовить такое средство под силу даже неопытному садоводу. Нужно всего лишь натереть брусок мыла, взять ложку стружки и высыпать ее в 1 л воды.

Полученный раствор – это концентрат, его еще нужно разбавить 5 литрами воды, и только после этого опрыскивать растения.