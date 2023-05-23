Цветоводы напоминают: подкормка и полив под корень может убить пионы

Однако неправильное выполнение этих действий не просто не принесет пользы, но может сильно навредить кустам.

Опытные цветоводы не советуют вносить удобрения и поливать кусты пионов прямо под корень, потому что корневая система может сгнить.

Чтобы такой беды не случилось, нужно поливать кусты по периметру кроны, отступив около 20 см от растения.

В качестве удобрения идеально подходит коровяк, смешанный с водой 1:10. Есть альтернатива: ложка аммиачной селитры на 10 л воды.