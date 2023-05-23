Дачники объяснили, что нужно делать, если белеют кончики перев лука

С помощью белеющего кончика лук дает понять огороднику, что в почве не хватает питательных веществ.

Чаще всего так проявляется дефицит азота. В таком случае проблема решается просто: нужно внести азотное удобрение.

Для этого цели подойдет нашатырный спирт. Нужно всего три ложки на ведро воды, чтобы дать луку необходимое ему питание.

Но это вариант для опрыскивания, есть еще средство для полива из трех ложек кальциевой селитры и ведра воды. Кстати, все то же самое касается и чеснока, если у него побелели кончики перьев.