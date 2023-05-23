Опытный дачник объяснил, что произойдет, если удобрять помидоры рыбой: последствия ужасающие

Работает это так: дачники собирают рыбьи головы и прочие отходы морских обитателей, а потом закапывают все это в грядки с помидорами.
Они считают, что рыба поделится с растениями веществами, которые в ней содержатся, например, фосфором.
На самом деле такая подкормка станет источником неприятного запаха и привлечет на участок крыс или мышей.
А на урожай томатов рыба никак не повлияет, потому что разлагается очень долго, а помидоры вырастают всего за несколько месяцев.
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