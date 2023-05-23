Гниют завязи кабачков: садоводы рассказали, как решить проблему с помощью обычных кирпичей

В основном гниение связано с нехваткой солнечного света и повышенной влажностью, а также с резкими перепадами температур.

Изменить неблагоприятную погоду огородники не могут, а вот защитить кабачки от ее капризов вполне реально.

В дождливые дни растениям можно сделать козырек из пленки, а в холодные ночи стоит укрывать их агроволокном.

Опытные дачники используют трюк с кирпичами: раскладывают их вокруг кабачков. За день кирпичи нагреваются, а ночью отдают накопленное тепло растениям.