Европа требует от Румынии изменить закон и признать однополые браки

Для этого румынским властям придется изменить законодательство страны. Решение было принято после обращения 21 однополой пары в ЕСПЧ.

Согласно законам Румынии, на легальных основаниях возможно заключение брака только между мужчиной и женщиной.

В ЕСПЧ считают, что такие законы нарушают статью Европейской конвенции по правам человека о праве на уважение частной и семейной жизни.

Ранее сообщалось, что против признания однополых браков выступило правительство Индии. Там считают, что в обществе могут существовать различные формы отношений, но юридически признают только брак между мужчиной и женщиной.