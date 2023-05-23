Садоводы рассказали, что делать с яблоками, чтобы они хранились до самой весны

Лучше всего хранятся зимние и поздне-зимние сорта. Даже если вы не знаете, какие яблоки растут на участке, определить это можно по их характеристикам.

Лежкость яблок зависит от особенностей их сбора. Плоды аккуратно снимают утром, стараясь не нанести им ни малейших повреждений.

Яблоки следует хранить при температуре около 10 градусов и при высокой влажности воздуха.

Интересный лайфак: лучше всего хранятся плоды, уложенные плодоножкой вниз. Чтобы в ящике не скапливался конденсат, каждый слой яблок нужно прокладывать бумагой.