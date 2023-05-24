The Guardian: сотрудники немецкой разведки просят перевести их на удаленную работу из дома

Глава разведки Бруно Каль рассказал журналистам, что шпионов интересуют удаленная работа и гибкий график.

Он уточнил, что это касается новых сотрудников, которые приходят на место работников, уходящих на пенсию.

Каль посетовал, что разведка Германии на данный момент не пожжет предложить такие условия из соображений безопасности.

Он также признал, что молодые люди недовольны требованием оставлять дома мобильные телефоны на время работы в разведке. Из-за этого у BND возникли серьезные проблемы с поиском персонала.