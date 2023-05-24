ВОЗ признала вред прививки от коронавируса и отменила вакцинацию детей

01:12 2023-05-24

Вскоре после объявления о завершении пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения изменила свои рекомендации по вакцинации от COVID.

ВОЗ полностью отменила вакцинацию от коронавируса для детей. По новым рекомендациям взрослым не рекомендуется делать более трех прививок.

Теперь организация предлагает проводить вакцинацию только людям с повышенным риском осложнений.

Также ВОЗ рекомендует применять только вакцины, действие которых направлено против Омикрона, но не других подвариантов.

После завершения пандемии стало очевидно, что вакцинация не является обязательной, а на побочные эффекты от вакцин обращают все больше внимания, в том числе в ВОЗ.

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