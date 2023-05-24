ВОЗ признала вред прививки от коронавируса и отменила вакцинацию детей

ВОЗ полностью отменила вакцинацию от коронавируса для детей. По новым рекомендациям взрослым не рекомендуется делать более трех прививок.

Теперь организация предлагает проводить вакцинацию только людям с повышенным риском осложнений.

Также ВОЗ рекомендует применять только вакцины, действие которых направлено против Омикрона, но не других подвариантов.

После завершения пандемии стало очевидно, что вакцинация не является обязательной, а на побочные эффекты от вакцин обращают все больше внимания, в том числе в ВОЗ.