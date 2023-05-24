Груша, яблоня и вишня уживаются не со всеми растениями

Разные растения, корни которых находятся на одном уровне, могут конкурировать между собой. Они по-разному потребляют воду, поэтому одному дереву может ее не хватать, а другому будет слишком много.

В результате одно дерево недополучит воды, а другое - получит ее излишне. Именно поэтому нужно соблюдать правила посадки растений на участке.

Яблоня отлично переносит соседство малины. Но она плохо чувствует себя рядом с подсолнухами и ландышами, так как эти растения негативно влияют на усвоение яблоней полезных веществ.

Кроме того, яблоня не выносит соседства с калиной, черемухой, черной смородиной, крыжовником, вишней и персиком.

Вишня спокойно чувствует себя рядом с виноградом, черешней и сливой. Но возле смородины, крыжовника, облепихи, груши, цветов и овощей ей будет плохо.

Вопреки распространенному мнению, грушу нельзя сажать рядом с яблоней. Эти деревья должны расти на приличном расстоянии друг от друга, иначе яблоня будет забирать из почвы все полезные для груши вещества.

А вот соседство винограда, черной смородины и рябины груша переносит хорошо.