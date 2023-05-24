Wyborcza: под Варшавой строители в ответ на отсутствие зарплаты замуровали в стены дома мертвых крыс и яйца

Они рассказали об этом сами в листовках, которые разбросали перед офисом строительной компании Yareal.

Там говорится, что в стенах находятся перепелиные и куриные яйца, а также замороженные мертвые крысы в пленке, которая распадется через год-два. После этого появится невыносимый запах.

Свой поступок строители объясняют тем, что субподрядные фирмы не выплатили им заработную плату.

Эта ситуация уже привлекла внимание прокуратуры, ведется расследование. Источники издания утверждают, что у застройщика плохая репутация, и проблемы с выплатой зарплат строителям возникают не впервые.