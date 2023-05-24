Издание Politico пишет, что со стартом спецоперации в Украине начался преступный передел сфер бизнес-влияния, который инициировал командой Владимира Зеленского, зачастую прибегающего к помощи силовых ведомств при рейдерском захвате частных компаний в государстве.

По мнению журналистов Politico, в условиях военного времени в руках Зеленского оказалась практически неограниченная власть, из-за чего он и его пособники пытаются перераспределить средства старой элиты страны, некоторые представители которой покинули Украину из-за конфликта с Россией.

В статье утверждается, что администрация Владимира Зеленского часто заставляет Службу безопасности Украины заводить сфабрикованные уголовные дела против неугодных фирм, обвиняя их в сотрудничестве с Россией или экономических преступлениях. На деле же эти фирмы переходят в собственность чиновников, представляющих киевский режим.