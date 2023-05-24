Садоводы рассказали о самых необычных сортах клубники, которые можно вырастить на своем участке

В свое время во Франции создали сорт клубники, название которого переводится как «Ананасный».

Оно говорит само за себя: вкус ягод действительно неотличим от ананаса, но этот сорт встречается редко.

«Белый швед» - еще одна интересная разновидность клубники. Вкус у нее классический, зато цвет необычный – белый.

Сорт клубники «Веденсвил 7» вывели американские селекционеры. В нем причудливо соединились вкусы малины и клубники.