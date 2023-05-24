Как избавиться от вредителей и болезней растений в огороде на 50 лет: удивительный рецепт от дачников

Это мраморная крошка, которая содержит кальций. Он необходим для правильного развития растений, их защиты от паразитов и заболеваний.

Если посыпать этим материалом грядки в огороде, его разложение будет продолжаться около полувека.

Все это время растения будут получать кальций, а также другие полезные элементы, поэтому смогут успешно противостоять болезням.

Для использования такого средства его нужно заделывать в почву. Для желающих получить быстрый эффект больше подойдет известняковый отсев.