Дачный эксперт рассказал, как увеличить урожай вишни в два раза с помощью молока

Действие молока связано с тем, что оно снижает кислотность почвы, делает ее более подходящей для вишни.

Усиления эффекта можно добиться, добавив в раствор для полива доломитовую муку, мел или гашеную известь.

1-2 сл.л. средств разводятся в 10 л воды. Раствор нужно тщательно перемешать, продолжая помешивать и во время полива.

Под молодое дерево нужно вылить около 5 л подкормки, а под взрослое – все ведро. Процедуру следует проводить до и после цветения вишни.