Дачники назвали методы, которые точно выгонят нематоду с огорода

Если нематода атаковала клубнику, можно срезать листья и накрыть грядку черной пленкой в жару.

Черви не переносят высокой температуры, поэтому погибают под пленкой. Важно помнить, что укрытие нужно снять не позднее чем через сутки.

Можно бороться с нематодой при помощи растений, которые вредитель не переносит. Для этого достаточно посадить огороде космею или бархатцы.

Еще один действенный способ – повысить содержание азота в почве с помощью нашатырного спирта или аммиачной селитры.