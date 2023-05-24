Путин отрицает существование Украины в мировой истории до возникновения УССР

Встретившись с председателем Конституционного суда (КС) Валерием Зорькиным, президент России Владимир Путин заявил, что Украина появилась благодаря Советскому Союзу и называть ее следовало сегодня "Украиной имени Владимира Ильича Ленина". Ранее такой страны в истории человечества не было.

Глава КС предъявил российскому лидеру копию уникальной старинной карты, составленной в середине семнадцатого века при правлении французского короля Людовика XIV. Украина на этой карте не отмечена.

Рассматривая древнюю карту, Путин отметил, что земли, которые принадлежат сегодня Украине, ранее были частью Речи Посполитой. Уже потом эти территории вошли в состав Московского царства:

Ну да, земли Украины входили в состав Речи Посполитой. <…> Конечно, в нее вошли не все области Советской Украины, а только северо-западная часть.

Только после Октябрьской революции 1917 года стали формироваться "квазигосударства".

Владимир Путин:

После Октябрьской революции стали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества.

Зорькин отметил, что представленная карта была сделана французами, которые, по словам президента "отмечали то, что было в жизни, на земле".

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов отметил, что передача крымских земель в распоряжение УССР в 1954 году юридически оформлена не была и проводилась серьезными нарушениями.