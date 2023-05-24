Лукашенко перенес аденовирус и сообщил, что умирать не собирается

23 мая Александр Лукашенко прокомментировал слухи о его здоровье, появившиеся в Сети:

Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь

Глава государства заявил, что переболел аденовирусом, который лечится за три дня, и заверил, что умирать пока не собирается:

Но поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, — всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго.

Слова президента приводят корреспонденты БЕЛТА.