Лукашенко перенес аденовирус и сообщил, что умирать не собирается

23 мая Александр Лукашенко прокомментировал слухи о его здоровье, появившиеся в Сети:
Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь
Глава государства заявил, что переболел аденовирусом, который лечится за три дня, и заверил, что умирать пока не собирается:
Но поскольку у меня не было возможности лечиться — то в Москву надо, то субботники, то в Гродно, потом Гомель, — всё это накопилось. Поэтому умирать я не собираюсь, ребята. Вы ещё мучиться со мной будете очень долго.
Слова президента приводят корреспонденты БЕЛТА.