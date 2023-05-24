С 1950 года в американском штате Иллинойс выявлено более 450 священников-педофилов

Правоохранители начали расследование в отношении священников-педофилов в 2018 году после публикации отчета о церкви Пенсильвании, вызвавшего шок в Соединенных Штатах, и опубликовали свои выводы во вторник в документе объемом почти 700 страниц.

До этого расследования католические епархии Иллинойса обнародовали список лишь из 130 доказанных случаев педофилии.

Новый отчет раскрывает имена и подробную информацию о 451 священнике, которые «жестоко обращались как минимум с 1997 детьми», сообщил прокурор Кваме Рауль в преамбуле к документу.

«Многие из преступников уже мертвы и никогда не будут привлечены к ответственности в суде, но, называя их имена, мы хотим внести ясность и некоторое облегчение жертвам, которые долгое время молча страдали», — добавил он.

В предыдущем отчете бывший прокурор штата Лиза Мэдиган уже заявила, что она была уведомлена о «обвинениях против по меньшей мере 500 священников», которых не было в списках, опубликованных шестью епархиями штата.