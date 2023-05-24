Британка заработала тысячи фунтов, продавая свою слюну в Сети

«Когда у меня впервые попросили бутылку моей слюны, я подумала, что это шутка и не может быть серьезной, пока не поняла, что это так», — рассказывает она Caters News: «Все, что вы можете себе представить, люди этого хотят».

Она спонтанно назвала цену в 300 фунтов (примерно 345 евро) — самую высокую сумму, которую она все еще считала разумной.

Когда ей без колебаний заплатили, родилась ее новая бизнес-модель.

Сейчас женщина продает не только свою слюну, но и исполняет всевозможные другие необычные желания, сообщает издание.

«У меня были люди, которые просили простыни, в которых я спала в течение недели, потную спортивную одежду, воду для ванны, зубные щетки и слюну от зубной пасты», — делится секретами Джонс.

Благодаря «OnlyFans» она теперь настолько успешна, что смогла не только бросить свою подработку в Tesco, но и учебу в колледже.

На заработанные деньги она смогла расплатиться как с долгами, купить дом и лошадь своей сестре.