По словам Пескова, Россия не приемлет заморозку конфликта на Украине

Из заявления Дмитрия Пескова следует, что Российская Федерация не намерена замораживать конфликт на Украине и будет продолжать СВО для достижения своих целей.

В этом вопросе Россия сходится во мнении с Западом, который также считает невозможным заморозку российско-украинского кризиса.

Песков:

Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами.

Солидарность с позицией России высказали власти ФРГ, правительство Киева, руководство Великобритании.