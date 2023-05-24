Кучеренко незадолго до смерти пережил большую трагедию

Скоропостижная кончина супруга Дианы Гурцкой Петра Кучеренко стала потрясением для близких и друзей.

Кучеренко не жаловался на здоровье, уделял время родным, хотя занят был ответственной работой. Он трудился на посту замминистра образования и науки.

Незадолго до того как уйти из жизни, мужчина похоронил отца. Того свел в могилу коронавирус. Кучеренко был очень привязан к родителю и его смерть стала огромной утратой.

Исполнительница Анна Калашникова утверждает, что отец для Петра всегда был большим авторитетом, мужчины были очень близки.

Та рассказала, что сам Кучеренко младший тяжело перенес ковид. Он попал в больницу, где провел 2 недели.

24 мая его предадут земле на Троекуровском кладбище. В настоящее время близкие не оставляют ни на минуту убитую горем Диану.