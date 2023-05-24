Пугачева закрыла свой бизнес на территории РФ

Алла Пугачева с Максимом Галкиным уехали в Израиль после запуска спецоперации РФ в Украине. Несмотря на отъезд, Алла Борисовна до недавнего времени получала доход от бизнеса в российском государстве.

Исполнительница оставила на родине одно дело, приносящее деньги. Некоторое время назад звезда подписала договор с известным брендом обуви, который трудился над разработкой авторской коллекции для знаменитости.

В настоящее время и этот бизнес Пугачева решила прикрыть.

Осенью минувшего года она ликвидировала ООО "АБП", посредством которого делала деньги на творчестве.

Ранее сообщалось, что певицы не будет на похоронах супруга коллеги и приятельницы Дианы Гурцкой Петра Кучеренко.